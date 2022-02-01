Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе переговоров с президентом России не увидел у Владимира Путина "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины.

Об этом сообщает "РИА-Новости" во вторник, 1 февраля, со ссылкой на ответ Виктора Орбана журналисту телеканала "Россия 24" Павлу Зарубину о том, верит премьер-министр Венгрии в возможное вторжение России в Украину.

"Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен", - ответил Орбан.

Премьер-министр Венгрии добавил, что "мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого - не думаю, что произойдет что-то резкое".

Напомним, что президент Владимир Зеленский, который рассказывает о том, что угрозы нападения нет, снова начал нагнетать обстановку о российских войсках в приграничных с Украиной областях. Зеленский заявил, что в случае "вторжения" "война будет полномасштабной".

В то же время Зеленский во время выступления в Раде во вторник, 1 февраля, призвал "не поддаваться вирусу паники".

Также "Страна" сообщала, что постпред США в ООН заявила о военных угрозах со стороны РФ в случае невыполнения условий о нерасширении НАТО.