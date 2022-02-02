В Винницкой области в одном из детских садов от родителей воспитанников потребовали принести по пять рулонов туалетной бумаги. В дошкольном заведении утверждают, что закупка бумаги не предусмотрена в государственных расходах.

Об этом рассказала пользовательница Фейсбук в группе "Родители SOS".

По словам девушки, педагог из детского сада "Журавлик" прислала сообщение, в котором указано, что в садике заканчивается туалетная бумага и каждая семья должна принести по пять рулонов. Впрочем, их должно хватить до самого лета.

"Спасибо всем и особенно родительскому комитету за предоставление группы полотенцами и салфетками. Однако на сегодня в заведении заканчивается туалетная бумага и закупка ее за государственные расходы не предусматривается. Поэтому посоветовавшись с родительским комитетом группы, решили, что каждый ребенок должен принести 5 рулонов обычной (не белой) бумаги, которых должно хватить до лета", - сказано в сообщении.

В комментариях пользователи возмутились такой просьбой. Многие считают, что туалетная бумага в садике должна быть обеспечена за государственные средства.

Напомним, в Запорожье ребенку в детсаду запретили пользоваться туалетной бумагой из-за отказа мамы сдать деньги на ремонт.

Также сообщалось, что в Кропивницком 2-летняя девочка получила переохлаждение в неотапливаемом детсаду.