В одном из сел Ровенской области произошла трагедия, там оборвалась жизнь девочки, которая училась в 4 классе.

Об этом рассказала в Facebook Светлана Постоева специалист сектора образования, молодежи и спорта Высоцкого территориального общества.

Девочка училась в 4 классе школы имени Килины Хомич в селе Людинь Ровенской области. Светлана сообщила, что у умершей есть сестра-близнец. Она выразила соболезнования семье школьницы от имени руководителя, депутатов и работников Высоцкого сельского совета.

Постоева не написала о причинах смерти школьницы. В комментариях под постом написали, что у девочки внезапно остановилось сердце.

"В нашей памяти она навсегда останется доброй, веселой, дружелюбной", - пишет Светлана Постоева.

Ранее мы писали, что в Запорожье женщина заморила голодом свою 4-месячную дочь. Медики пытались реанимировать девочку, однако она умерла в карете "скорой помощи".

Также мы рассказали, что в Черниговской области, возле остановки общественного транспорта в Нежине, мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений шестилетняя девочка скончалась на месте.