В полуфинале Евро-2022 по футзалу сойдутся сборные Украины и России.

Украина вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футзалу впервые за последние 17 лет. В последний раз украинцы играли в 1/2 футзального Евро в 2005 году и тогда уступили испанцам.

Российская же сборная традиционно играет очень сильно, и в аналогичных чемпионатах редко опускалась ниже второго или третьего места.

Еще больший интерес предстоящая игра вызывает, поскольку сама встреча украинских и российских спортсменов - уникальное явление после 2014 года. В мировых соревнованиях их пытаются обычно разводить, чтобы не провоцировать политического конфликта.

Но если это происходит в решающих матчах, то сделать уже ничего нельзя, и команды сойдутся в поединке.

"Страна" рассказывает, чего ждать от заранее эпохального матча.

Путь к решающей битве

Для начала проследим путь обеих команд к мини-футбольному полуфиналу.

Украина в своей группе проиграла Нидерландам (2:3), разгромила Сербию (6:1) и уступила Португалии (0:1). В итоге наши спортсмены вышли в плей-офф, где в четвертьфинале обыграли сборную Казахстана (5:3).

"Это как сон! Трудно осознать, когда я действительно понял, что мы победим. Даже когда мы вели со счетом 3:0, мы знали, что они могут вернуться в игру. В футзале за десять секунд можно забить два мяча", – прокомментировал выход в полуфинал тренер национальной сборной Александр Косенко.

Россияне в группе с разгромным счетом обыграли всех своих соперников - Польшу (5:1), Хорватию (4:0) и Словакию (7:1). В четвертьфинале сборная России обыграла сборную Грузии (3:1).

В итоге обе сборные встретятся в полуфинале уже завтра 4 февраля. Матч Украина - Россия будут показывать телеканалы "UA:Перший" и "Суспільне Спорт". Начало игры в 18:00.

А после этого выигравшая сборная 6 февраля встретится в финале с победителем пары Испания - Португалия.

По прогнозам букмекеров, у России больше шансов на выход в финал.

Коэффициент на победу российской сборной 1.37, тогда как на Украину ставят 3.88. В процентом соотношении это примерно 70% на победу сборной России, 30% - на победу Украины.

Зрада с Разувановым и Шотурмой

При этом накануне встречи двух сборной разыгралась "зрада" с одним из футболистов украинской сборной, Владимиром Разувановым. Дело в том, что в свободное от сборной время он выступает за российские клубы и играет в чемпионате РФ.

В том числе за клуб КПРФ Компартии России. За него же играл и капитан команды Петр Шотурма.

Многие украинские СМИ начали по этому поводу разгонять тревожные сообщения о том, что футзалист выступает "с трезубцем и серпом и молотом на груди".

Активист Юлий Морозов тоже прошелся по Разуванову.

"Некто Разуванов играет в России. Еще большая зрада в том, что имя там он сделал в клубе с позорным названием "КПРФ". А только что получилось, что именно этот Разуванов забил казахам решающий гол. Если повторит подвиг и в следующей игре, так и быть, выпишу ему индульгенцию".

Комментаторы Морозова вспомнили, что и капитан украинской команды - Петр Шотурма - тоже играл за КПРФ в 2014-2015 годах.

29-летний нападающий Владимир Разуванов - уроженец Макеевки. Они играл за "Шахтер" (Донецк), ЛТК (Луганск), "Енакиевец" (Енакиево).

С 2014 года перешел в российские команды. Сначала играл за московский "Спартак".

Потом перешел в клуб Компартии Российской Федерации. В его составе стал чемпионом России-2020.

Сейчас выступает за самарское "Динамо".

В 2018 году футболист забил решающий гол в игре с Хорватией во время отбора на Евро.

Владимир Разуванов в форме клуба "КПРФ"

В интервью футболист не комментирует свое выступление за российские клубы, не касается политических тем. Своими родными городами называет Макеевку и Луганск.

Капитан Петр Шотурма, тоже год игравший за КПРФ - уроженец Ивано-Франковска.

"Для "декоммунизированной" Украины просто шок". Что пишут в соцсетях

В сети обсуждают предстоящую игру, которая уже вызвала большой резонанс.

"4 февраля в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу в Нидерландах сойдутся сборные Украины и России. Общая обстановка в мире выводит этот матч за рамки чисто спортивных событий.

На Украине подготовку к встрече с принципиальным соперником начали с того, что загнобили одного из лидеров собственной сборной Владимира Разуванова.

Националистическая публика негодует!

Разуванов родом из Макеевки, что уже подозрительно. Сейчас он выступает за "Динамо-Самара". Игрок российского чемпионата и вызван в сборную Украины - немыслимо!

Но до Самары Разуванов и вовсе играл за КПРФ. Есть в Москве такая мини-футбольная команда, что для "декоммунизированной" Украины просто шок", - написал бывший пресс-секретарь футбольного клуба "Шахтер" Руслан Мармазов.

"4 февраля. Украина – Россия. Полуфинал ЧЕ по футзалу.

Будем болеть. Россияне очень сильны, одна из первых сборных мира. Но шанс есть всегда.

Да, и с выходом в полуфинал, это большой успех!" - написал бизнесмен Гарик Корогодский.

"Давно о спорте не писал, тут интересный вопрос возник. Чемпионат Европы по футзалу(мини-футболу) вывел в полуфиналы четыре команды, то есть две пары: в одной встретятся супер-титулованные Португалия и (уверен) Испания. В другой Россия и Украина. Внимание, вопрос! Кто помажет со мной баксов по 10, что игру супер-грандов будет смотреть меньше народу, чем вторую?" - написал поэт и музыкант Виктор Байрак.

"Полуфинал чемпионата Европы по футболу, ой, футзалу! Война началась! Украина-Россия, развести не получается!)" - написал астролог Влад Росс.