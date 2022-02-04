В Верховном Суде (ВС) Украины заявили, что в Киеве с площадки ведомства исчезли 68 автомобилей на сумму более 12,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда в пятницу, 4 февраля.

“В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тысяч 569 гривен, которые принадлежали Верховному Суду Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы.

После произошедшего инцидента Верховный Суд уведомил Национальную полицию Украины о возможном правонарушении.

Ранее "Страна" сообщала, что у бывшей заместительницы киевского мэра Ирэны Кильчицкой на СТО увели "Mercedes S 400" за 100 тысяч долларов. Причем ее машину украли в премиальном автосервисе, расположенном на Военном проезде в Печерском районе столицы.

Также мы писали о том, что в Патрульной полиции Киевской области украинцам дали несколько советов, как обезопасить свое транспортное средство от автоворов.

Кроме того, мы информировали, что в Киеве пара пыталась угнать у продавца BMW, которое они посчитали клоном своей машины.