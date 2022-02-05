Украинский фигурист Иван Шмуратко, который еще в четверг, 3 февраля, сдал положительный тест на коронавирус и пропустил короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине, теперь получил отрицательный результат на COVID-19.

Шмуратко опубликовал в своем Instagram фотографию собранных сумок и подписал снимок: "Олимпиада, я возвращаюсь".

После этого многочисленные украинские издания сделали вывод, что фигурист уже 5-го февраля сможет вернуться к тренировкам после получения отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, что Иван Шмуратко - тот самый фигурист, который отвечал на вопросы журналистов из России, заданные на русском языке, исключительно на английском, выполняя соответствующие рекомендации Министерства спорта Украины.

Ранее мы писали, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинских спортсменов, которые представят Украину на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, проинструктировали, как себя вести в случае, если рядом окажутся их российские соперники.

Также "Страна" сообщала, что китайские фигуристы установили новый рекорд еще до церемонии открытия Олимпиады в Пекине.