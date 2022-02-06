В субботу, 5 февраля, в одной из квартир в Днепре обнаружили колонию летучих мышей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что летучие мыши поселились в одном из многоквартирных домов в жилом массиве Красный камень. Колония расположилась за обшивкой балкона.

Всего спасатели выловили 719 особей. Их поместили в картонные коробки с отверстиями для дыхания, после чего передали волонтерам из харьковского центра спасения рукокрылых.

Напомним, руководитель команды спасателей Kyiv Animal Rescue Group Татьяна Лашенко держит в своей квартире в Киеве около двух сотен летучих мышей, которых она с командой спасли от людей и мороза. Животные живут в холодильнике. Киевлянка вместе с командой находила животных в подъездах и шахтах лифтов и вытаскивала их. Чтобы животные не замерзли на улице, было принято решение забрать их домой.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре в ванную комнату одной из квартир дома на проспекте Дмитрия Яворницкого проникла летучая мышь. На место вызвали спасателей. Как оказалось, летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванную комнату квартиры. Сотрудники аварийно-спасательной части поймали животное и выпустили на свободу за пределами города