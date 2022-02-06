В субботу, 6 февраля, первой леди Украины Елене Зеленской исполняется 44 года. С праздником ее уже поздравил супруг - президент Владимир Зеленский.

Свое поздравление он опубликоовал в своем Telegram-канале.

Зеленский решил поздравить супругу "зашифрованным" любовным посланием, где пропущены ключевые слова. Себя он называет "вроде как главным".

"Моя любовь. У тебя сегодня день рожденья. Сколько хочется сказать… Но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:

Я тебя… Ну очень… Я без тебя… Ну никак… У нас такие замечательные… Ну двое… Похожие, конечно же, на… Ну как две капли… Помню, впервые я тебя увидел еще... Ну давненько. Ну и сразу в тебя… Ну по уши. А потом вместе играли в... Ну командой. И, конечно, мы всех… Ну а зачем скрывать? А потом создали… Ну 95-й… И снова всех… Видишь, я уже не скрываю. А потом я стал... Ну вроде как главным. А ты… Ну вроде как первой. И все эти годы мы с тобой... Ну ты поняла… Так что мне без тебя… Ну, я это понимаю…

С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебя очень… Не знаю, как там кто. Но мы друг друга поняли!", - написал Зеленский в своей публикации ко Дню рождения супруги.

Напомним, во вторник, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому также исполнилось 44 года. По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, в этом году Владимир Зеленский не праздновал день рождения и провел его на работе. Своих друзей и коллег, по словам Никифорова, президент попросил не тратиться на цветы и подарки, "а перевести их на добрые дела".

Помимо этого, ранее мы писали, как Елена Зеленская отдохнула на Сейшелах без мужа за 2000 евро в сутки.