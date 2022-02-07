Поступление сырого молока в Украине на перерабатывающие предприятия в прошлом году уменьшилось на 8,9% по сравнению с 2020 годом и составило 3,20 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За прошлый год на перерабатывающие предприятия Украины поступило 3,20 млн тонн молока, что на 8,9% меньше, чем за 2020 год. У сельскохозяйственных предприятий закуплено 2,48 млн тонн молока (на 3,1% меньше), у хозяйств населения – 554,0 тыс. тонн (на 24,4% меньше).

Самые большие поступления сырого молока на перерабатывающие предприятия за 2021 год обеспечили сельхозпредприятия и домохозяйства Винницкой (505,81 тыс. тонн; на 6,5% меньше, чем за 2020 год), Полтавской (350,64 тыс. тонн; на 6,3% меньше) и Киевской (279,34 тыс. тонн, на 14,8% меньше) областей. Самые маленькие – Донецкая (11,91 тыс. тонн, на 13,2% меньше), Одесская (11,96 тыс. тонн; на 8,4% меньше) и Ивано-Франковская (18,22 тыс. тонн, на 3,1% меньше) области.

Закупочные цены на сырое молоко за 2021 год увеличились на 18,8% по сравнению с 2020 годом и составили в среднем по стране 9 385 гривен за тонну. У сельхозпредприятий сырое молоко на переработку покупали в среднем по 9 936 гривен за тонну (на 16,0% дороже, чем в 2020 году), у населения – по 6 921 гривен за тонну (на 24,2% дороже).

Ранее мы писали, что за прошлый год в Украине подорожали все основные продукты, алкоголь, табак и горючее.

Также "Страна" сообщала, что крупнейший в Украине производитель молочных продуктов ГК “Молочный альянс” (ТМ “Яготынское”, “Пирятин”, “Славия”) заявил, что находится под угрозой остановки производства. Причина - небывалый рост цен на газ, электроэнергию, сырье и упаковочные материалы.