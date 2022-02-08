28-летний актер и комик Пит Дэвидсон впервые прокомментировал свой роман с популярной 41-летней моделью и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, бывшей женой рэпера Канье Уэста.

Об этом пишет People.

В разговоре с журналистами артист открыто назвал Ким своей возлюбленной и рассказал, насколько сильно изменилась его жизнь из-за пристального внимания папарацци.

"У меня нет Instagram, Twitter и всего подобного. Большая часть моей будничной жизни состоит из того, что я прыгаю в машину и еду на съемки. А когда у меня есть свободное время, я провожу его с друзьями или сижу дома со своей возлюбленной. В общем, я не очень деятельный,", – рассказал Дэвидсон.

Пит Дэвидсон – американский актёр, комик, сценарист. Участник комедийного шоу Saturday Night Live, шоу на MTV Guy Code, Wild 'n Out и Failosophy, а также приглашённая звезда сериала "Бруклин 9-9".

Также он выступал со стендапом в "Джимми Киммел в прямом эфире", House Party Адама Дивайна и Comedy Underground Дэйва Аттелла.

Напомним, о том, что актриса и фотомодель Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст находятся на грани развода стало известно в начале прошлого года. До этого Канье Уэст намекнул, что Ким Кардашьян ему изменила, но удалил свой пост. По словам музыканта, он два года пытался расстаться с женой.

В феврале прошлого года Ким Кардашьян подала документы о разводе спустя почти семь лет брака.

После расставания с супругой Ким Кардашьян Канье Уэст значительно набрал вес, изрядно перевалив за 100 кило. Друзья озабочены его перееданиями и нездоровыми пищевыми привычками.