В Узине местный житель заказал дорогой смартфон, а когда его доставили на "Новую почту", попытался его подменить китайской подделкой, а потом убежать. За ним погнались все сотрудники почтового отделения.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

34-летний киевлянин заказал мобильный телефон за 50 тысяч гривен. Его план предполагал незаметно заменить при осмотре телефон на китайскую копию и уйти с оригиналом.

Во время осмотра телефона злоумышленник нервничал, а когда увидел, что работники почты за ним постоянно наблюдают, он выхватил коробку из-под оригинала у одной из сотрудницы и попытался убежать.

В погоню за ним бросились все сотрудники почтового отделения. На беду горе-воришки, находившиеся вне службы патрульные полицейские на улице увидели убегающего от работников почты грабителя и поймали злоумышленника.

Ранее мы писали, что суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого.

Также "Страна" сообщала, что в День влюбленных беременная школьница украла мобильный у женщины в инвалидной коляске.

Кроме того, мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области полицейские случайно нашли наркотики у мужчины, заявившего о краже телефона.