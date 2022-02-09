Кабмин 9 февраля начался с политических вопросов. Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за поддержку, и сообщил, что за последнее время нашей стране выделили военно-оборонной помощи на 1,5 млрд. Еще 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи анонсировала Франция.

Ну а пока международные партнеры выделяют Украине деньги, отечественные власти, по словам Шмыгаля, укрепляют страну изнутри. Премьер пообещал украинцам дальнейшую цифровизацию государства, и анонсировал новые услуги в "Дие", в частности, там можно будет сменить место регистрации, получить справку о несудимости и пр. 9 февраля Кабмин принял постановление о 500 гривнах за бустерную дозу. Также украинцы старше 60 лет и люди с инвалидностью смогут платить вакцинальными деньгами за коммуналку и лекарства. Нововведения по бустерной дозе начнут действовать с 14 марта.

Также Шмыгаль анонсировал новую программу по бесплатным смартфонам для украинцев старше 60 лет, но особых подробностей пока нет. Еще один анонс от премьера - создание рабочей группы, которая запустит отбор главы НАБУ. Что касается коронавирусной статистики, то она продолжает ухудшаться. за последнюю неделю число новых случаев ковида увеличилось на 44%, с 11 февраля в красную зону переходят Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области.

Разбирались, что принял Кабмин 9 февраля.

Украинцев научат

Кабмин утвердил законопроект об образовании взрослых украинцев.

Как указано в пояснительной записке, новая система образовательных центров создается с целью продления пребывания в профессии лиц, которые хотят работать в сферах, где наблюдается существенный дефицит кадров (учителя, инженеры и др).

Центры образования для взрослых могут создаваться органами местной власти. Получить второе образование украинцы смогут за льготные или целевые кредиты. Отбирать претендентов будут на конкурсах. Нужно будет пройти тестирование по типу ВНО.

Ограничения для фермеров

Правительство ограничило список получателей средств, которые выделяются из бюджета на поддержку фермерских хозяйств. В новом постановлении Кабмина указано, что такую помощь не могут получать хозяйства, а также частные лица, которые попали в санкционный список СНБО.

Деньги за смерть от вакцинации

Кабмин своим постановлением изменил порядок закупки лекарств за бюджетные средства. В частности, для обмена данными по сбору заявок, учету складских остатков медпрепаратов разрешили использовать информационно-аналитическую систему MedData. Заявки на закупку лекарств смогут подавать учреждения здравоохранения, которые имеют лицензию и заключили договор с НСЗУ (в том числе частные).

Также отдельным пунктов прописали суммы выплат по инвалидности, связанной с перенесенным коронавирусом. если человек получил инвалидность первой группы, ему положено 400 прожиточных минимумов. 2 группа инвалидности дает право на получение 350 прожиточных минимумов, 3 группа - 300 прожиточных минимумов.

Важный пункт - о компенсациях в случае смерти от лекарств или вакцинации от коронавируса. В этом случае лицам, которые находились на содержании умершего, положена выплата 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или 1860 750 гривен.

Лицензия для "Дома"

Правительство приняло постановление, касающееся телеканалов UA и "Дом". Их еще в прошлом году передали из сферы управления Министерства культуры и информационной политики Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По закону, должны быть переоформлены лицензии на вещание. Но Нацсовет в переоформлении лицензий отказал и начинает действия по аннулированию лицензий.

Поэтому своим постановлением Кабмин предоставил Мининтеграции полномочия по учреждению телеорганизаций, что позволит переоформить лицензии.

Е-удостоверения для ветеранов

Ветеранские удостоверения станут электронными. В постановлении Кабмина указано, что е-удостоверения будут выдавать участникам боевых действий, лицам, получившим инвалидность в ходе боевых действий, участникам войны, членам семьи погибших и др.

Е-удостоверения будет содержать QR-код, отцифрованное фото. Удостоверения будут формироваться в "Дие" после прохождения электронное идентификации.

Новые правила для грузов

Кабмин внес изменения в правила перевозки крупногабаритных грузов.

В пояснительной записке указано, что правки внесены после консультаций с бизнесом.

Изменений несколько. Во-первых, отменили запрет на движение крупногабаритного транспорта по местным дорогам. Но владельцы дорог могут устанавливать дорожные знаки с параметрами для транспорта.

Во-вторых, уменьшили максимально допустимую ширину транспортных средств - с 2,65 метров до 2,6 метров.

В-третьих, увеличили допустимую массу транспортных средств с четырьмя осями - с 31 тонн до 38 тонн.

В-четвертых, увеличена плата за сверхнормативный провоз грузов. Ставки сбора привели до уровня тарифов, которые взимаются в пропускных пунктах на государственной границе.

"Учитель года"

Конкурс "Учитель года" внесли в список мероприятий, проведение которых финансируются из госбюджета (в основном, в тем всеукраинские и международные олимпиады).

Прописано, что из бюджета финансируется оплата проживания, питания участников конкурса, аренда помещений. Печать полиграфической продукции, транспортные услуги.

Диетические добавки для спортсменов

Кабмин своим постановлением прописал как будут готовить спортсменов к соревнованиям. В частности, за бюджетные средства станут закупать пищевые добавки для спортсменов с инвалидностью (по опорно-двигательному аппарату, зрению, слуху и др).

Спортсменам, которые готовятся к мероприятиям государственного и международного уровня, на 10% снизят финансирование на закупку диетических добавок.

Штрафы для игорки

Кабмин прописал порядок, по которому Комиссия по регулированию азартных игр сможет штрафовать участников рынка.

Указано, что основанием для наложения штрафных санкций могут быть акты Комиссии по итогам проверок игорных заведений. Они должны содержать обоснованную причину для штрафа. В течение трех рабочих дней Комиссия должна сообщить субъекту хозяйствования о наложении штрафных санкций, а тот обязан заплатить штраф в течение трех месяцев. В случае неуплаты штрафа, Комиссия может аннулировать лицензию.

Напомним: азартные игры в Украине легализировали в прошлом году. Но из-за того, что не было порядка наложения и взыскания штрафов, игорка работала фактически в свободном режиме. Сколько денег в итоге соберут за счет штрафов в госбюджет - пока неясно. Как указано в пояснительной записке, по причине отсутствия опыта штрафования.

Долги по больничным

Фонду соцстраха должны были утвердить бюджет на 2022 год. Но проект перенесли на следующий Кабмин. Доходы Фонда предлагаются более 37,5 млрд гривен, в том числе, за счет страховых взносов - около 36,2 млрд.

Расходы Фонда составят те же 37,5 млрд (то есть, планируется, что дефицита не будет). 22,8 млрд пустят на материальное обеспечение и социальные услуги, 12,2 млрд - на страховые выплаты.

При этом, как указано в пояснительной записке, новая волна коронавируса в феврале этого года может "существенно повлиять а расходы Фонда" и повлечь за собой задолженности по больничным на уровне почти в 1,5 млрд гривен. В этом случае Фонду потребуется государственная поддержка.

1,8 млрд на "Большую реставрацию"

Кабмин утвердил порядок распределения субвенции на "Большую реставрацию". Местные общины получат на ремонты и реставрации памяток культурного наследия больше 1,8 млрд гривен.

Чтобы получить субвенцию, претенденты должны предоставить проектную документацию на ремонты и реставрацию. Стоимость работ по одному объекту на этот год — от миллиона гривен. Сроки выполнения работ - не больше трех лет.

Реставрировать за госсчет можно объекты, которые включены в туристические маршруты, не находятся в залоге или под арестом. Преимущества будут отдавать объектам, которые уже начали реставрировать в прошлом году, а также тем, которые получат софинансирование из местных бюджетов.

500 гривен за бустер и вакцинальные деньги на коммуналку

Кабмин принял постановление по уже анонсированному расширению е-поддержки.

В частности, одобрили выплату 500 гривен за бустерную дозу вакцинации. Также увеличили сроки, в течение которых можно использовать помощь - с 4 до 9 месяцев с момента зачисления средств на счет.

Украинцы старше 60 лет и лица с инвалидностью 1 и 2 групп смогут потратить деньги за вакцинацию на оплату коммуналки и лекарств. Соответственно в коды категорий продавцов, которым можно платить вакцинальными деньгами, добавили сферу жилищно-коммунальных услуг.

Деньги на туберкулез

Туберкулезное направления отечественной медицины, по которому медреформа нанесла сокрушительный удар, решили "усилить".

В новом постановлении Кабмина направления использования средств по программе "Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями" дополнили пунктом о закупке лабораторного оборудования для проведения микробиологических и физических исследований. На эти цели выделят порядка 267 млн гривен.

Кроме того, пациентам с туберкулезом предоставят медико-психосоциальное сопровождение. Цель такого сопровождения - убеждать больных туберкулезом леяиться. На это с 2022 по 2024 годы выделят около 13,8 млн. Что позволит обеспечить сопровождение для порядка 1,5 тысяч пациентов.

Распорядителями бюджетных средств станут центры контроля и профилактики болезней, которые входят в структуру Минздрава.

Торговля без кассовых аппаратов

Кабмин принял постановление, которым прописал как малому бизнесу в сельской местности быть с РРО. Напомним: кассовые аппараты с этого года являются обязательными для физлиц-предпринимателей. Но для сельского бизнеса сделали исключение - ему и дальше можно торговать без РРО.

Но на практике возникли сложности. Поселки из льготного списка выпали. В новое постановление, кроме сел, добавили также поселки. Малому бизнесу разрешили не использовать кассовые аппараты, если речь не идет о торговле подакцизными товарами, через интернет. Также местные власти могут своим решением обязать бизнес использовать РРО.

Новые объекты на приватизацию

Фонду госимущества передали целостные имущественные комплексы 19 государственных предприятий.

Речь идет, в частности, о Писаревском спиртзаводе, проектно-технологическом институте "Укрпищепромсистема", машиностроительном заводе соляной промышленности, "Укрвнешпроме", Белоцерковской, Донецкой, Костопольской и других сортовых исследовательских станциях, Каранском карьере и др.

Ранее эти объекты находились в ведении Минэкономики и Минагрополитики. Как указано в пояснительной записке, передача их Фонду госимущества проводится с целью повышения эффективности управления. Но, как правило, ФГИ объекты передаются с целью подготовки к приватизации. Такая возможность в пояснительной записке не исключается. Сказано, что решение, в том числе, по приватизации, может быть принято после проверки и анализа деятельности предприятий.

Отдельным постановлением Кабмин передал ФГИ государственные предприятия "Термохолод", "Скиф", Центр обслуживания научного и инженерного труда.

Кабмин согласовал передачу еще одного объекта - участка автомобильной дороги Киев-Фастов- Белая Церковь- Тараща- Звенигородка протяженностбю порядка 2,7 километров. Ее передадут из собственности Фастовской территорияльной общине "Укравтодору", который проведен ремонт дороги.