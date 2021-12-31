С 1 января 2022 года применение регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО остается необязательным для некоторых категорий физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога. Для плательщиков единого налога II–IV групп применение РРО/ПРРО с этой даты становится обязательным.

Минфин опубликовал информационное видео о том, кто именно обязан использовать РРО.

Как разъяснили в министерстве, с 1 января применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога:

первой группы;

второй-четвертой групп, которым согласно постановлению Кабмина от 23 августа 2000 года № 1336 с изменениями разрешено вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций (РК и КУРО).

Упомянутым постановлением установлено, что с 1 января 2022 г. при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при условии использования РК и КУРО) если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;

такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

такие ФЛП не ведут дистанционную торговлю, в том числе через сеть Интернет;

сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

В то же время отменена возможность не использовать РК и КУРО при предоставлении услуг химчистки, страхования, туристических и экскурсионных услуг.

Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.

Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 января 2022 года в Украине вырастут штрафы за нарушение требований использования РРО.

Также мы рассказывали, какой документ предприниматель должен предоставить покупателям, если не пользуется РРО.