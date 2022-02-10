Источники "Страны" в Национальной полиции дополнили информацию о поджоге машины народного депутата от "Слуги народа" и супруги главы Одесского областного совета Юлии Диденко.

Хотя парламентарий отрицает сообщение об инциденте, поджог все же был. Но по официальным документам пострадавший автомобиль принадлежит брату Юлии Диденко, Григорию Сироте. Он занимает должность заместителя директора департамента эксплуатации зданий Одесской областной госадминистрации.

На машине ездила сама Диденко, но она это опровергает.

Как писала "Страна", вечером 10 февраля наши источники в полиции рассказали, что "слуге народа" Юлии Диденко сожгли машину. Однако она не подтвердила эту новость.

"Нет, это неправда. Первый раз слышу", - сказала Диденко "Стране".

Летом 2020 года мы рассказывали, что уже к тому времени бывший глава Офиса президента Андрей Богдан лишился своего дорогого электроавтомобиля марки "Тесла". Машину ему сожгли, причем поджог зафиксировали камеры видеонаблюдения. В поджоге Богдан обвинил власть.

"Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему. Поскольку это только очередной момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти", - написал Богдан в Фейсбуке.