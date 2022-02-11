Полиция штата Сан-Паулу арестовала 20-летнего мужчину, обвиняемого в краже около 37 тысяч евро с банковского счета нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Об этом сообщает издание Marca в четверг, 10 февраля.

Юный аферист работал в банке, чьими клиентами оказались Неймар и его отец, который выполняет функции агента, директора и советника при сыне.

Жулик каким-то образом получил пароль у коллеги по офису, дабы присвоить себе "небольшие" суммы в свою пользу, но не удержался. Отец футболиста сразу позвонил в банк, как только заметил пропажу денег, и получил возмещение ущерба.

Подозреваемого арестовали в районе Зона-Лесте - одном из самых густонаселенных районов Сан-Паулу.

По данным полиции, молодой человек, личность которого не раскрывается, входил в преступную группу, занимавшуюся мошенничеством посредством незаконных операций.

В полиции добавили, что задержанный использовал онлайн-систему мгновенных банковских переводов.

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