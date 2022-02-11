В социальных сетях распространилось видео, в котором защитник английского "Вест Хэма" Курт Зума жестоко обращается со своей кошкой.

Об этом сообщает издание The Sun.

В соцсети Snapchat появился ролик, снятый братом французского футболиста, в котором 27-летний игрок бросает на пол животное и бьет его ногой.

На других кадрах футболист бросает в кошку обувь и бьет ее рукой по морде.

"Вест Хэм" осудил поведение Зума и пообещал провести внутреннее расследование. Сам защитник принес извинения.

"Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, за которое мне искренне стыдно.

Я также хочу принести глубочайшие извинения тем, кого расстроило это видео. Хочу заверить всех, что наши кошки в полном порядке и здоровы.

Вся наша семья любит и заботится о них, и это был единственный случай, который больше не повторится", – заявил Зума.

С критикой поведения футболиста выступили многие организации защитников животных.

Ранее мы писали, что в Харьковской области подросток "играла в футбол" котом. Ее подруга в этот момент записывала все на видео. По факту издевательства над животным правоохранители открыли уголовное производство.

Также "Страна" сообщала, что в Великобритании женщина накормила обезьяну кокаином и пыталась смыть в унитазе.