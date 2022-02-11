В Великобритании выявлены два случая заболевания лихорадкой Ласса. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расценили риск для населения страны как "очень низкий".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

"У двух человек в Англии была диагностирована лихорадка Ласса", - заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве.

Представитель ВОЗ рассказал, что речь идет о членах одной семьи. Он сослался на пресс-релиз Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

По словам Линдмайера, один из заболевших выздоровел, а второй "получит лечение у специалистов". Оба эти случая "связаны с недавней поездкой в Западную Африку", где лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием.

"В настоящее время расследуются другие вероятные случаи", - сказал официальный представитель организации.

Он пояснил, что уровень смертности при этом заболевании составляет 1%, а при тяжелом протекании болезни, требующем госпитализации, смертность среди пациентов достигает 15%. Тем не менее случаи лихорадки Ласса редки в Соединенном Королевстве, и она "не распространяется быстро между людьми". В этой связи в ВОЗ пришли к выводу, что "в целом риск для населения является очень низким".

Справка.

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка к заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тысяч человек, для около 5 тысяч из них это заболевание заканчивается летальным исходом.

Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами. Первоначальное заражение человека происходит в результате контакта с пищей или предметами, инфицированными крысами. Попав в организм человека, вирусы лихорадки Ласса могут передаваться от заболевшего другим людям. Пик заболевания в Западной Африке приходится на сухой сезон (декабрь - апрель), который совпадает с завершением цикла размножения крыс.

Вакцины от лихорадки Ласса нет, поэтому основные усилия властей в противодействии распространению этого заболевания направлены на обеспечение соблюдения норм гигиены местными жителями.

Впервые эта болезнь была описана в 50-х годах прошлого века, а ее возбудитель идентифицирован в 1969 году во время изучения больного из нигерийского города Ласса. От этого города в штате Борно на северо-востоке Нигерии болезнь и получила свое название.

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