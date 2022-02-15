51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь, о которой мир узнал в мае 2021 года. Кавер-стори с участием модели и ее дочери украсила обложку журнала Vogue.

Знаменитость не раскрывает подробностей рождения ребенка и не опровергает слухи о том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. В соцсетях Наоми изредка публиковала посты, в которых угадывалось присутствие ее дочери, но ее фото мать никогда не публиковала. На обложке популярного журнала девочка запечатлена вполоборота на руках у матери таким образом, что лицо малышки рассмотреть не удастся.

"Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я могла себе представить. Мне повезло, что она у меня есть, и я это знаю", - рассказала супермодель.

Она заявила, что теперь наслаждается жизнью глазами дочери.

"Я снова как ребенок. Я заново переживаю детские стишки, играю и узнаю, как много в мире новых замечательных игрушек! И куклы! Вещи, о которых я даже не могла мечтать", - говорит Наоми.

По ее словам, дочь любит музыкальные шкатулки и неравнодушна к одежде.

"У нее действительно хороший гардероб благодаря множеству дизайнеров и друзей, которые прислали ей несколько прекрасных вещей, но вау, дети растут быстро, не так ли?" - говорит модель и добавляет, что для нее дочь - на первом месте.

"Все, что я делаю, я делаю для нее – вот и все. Это так совершенно бескорыстно", - признается Кэмпбелл.

На вопрос, хочет ли она еще детей, модель смеется: "Почему нет?".

Съемку делал давний друг Наоми - легендарный фотограф Стивен Мейзел, с которым знакома уже 35 лет. В кадре она продемонстрировала вещи из последних коллекций: боди и леггинсы из эластичного джерси от Burberry; кожаную куртку с декорированным поясом от Alexandre Vauthier, а также легинсы Alaïa; мини-платье из кристаллической сетки lexandre Vauthier и другие стильные новинки. Дополнили образы украшения от Chanel Fine Jewellery.

Напомним, последним громким романом Наоми Кэмпбэлл были отношения с российским миллиардером Владиславом Дорониным, которые длились пять лет. Пара рассталась со скандалом и теперь выясняет отношения через суд.

Также мы сообщали, что летом 2020-го Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в рекламе косметики.