"Укрзализныця" вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины. Ограничения вступят в силу в среду, 16 февраля.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци" во вторник, 15 февраля.

Ограничения будут касаться продукции предприятий "Белорусский калий" и "Белорусская калийная компания".

Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции в Украину по железной дороге.

"Запрещается перевозка импорта в УЗ и транзита по территории УЗ", - говорится в опубликованной информации.

В Минэкономики рассказали, что такое решение Укрзализныця приняла как хозяйствующий субъект.

Ранее "Страна" сообщала, что в США заблокировали активы людей, которые, по их мнению подрывают "демократические процессы или институты" в республике. Под санкции попала выпускающее удобрения предприятие "Беларуськалий".

Также мы писали, что в Украине запустили самый длинный в стране железнодорожный маршрут "Мариуполь (Донецкая область) - Рахов (Закарпатская область)".