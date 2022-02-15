"Укрзализныця" остановит транзит белорусских калийных удобрений с 16 февраля
"Укрзализныця" вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины. Ограничения вступят в силу в среду, 16 февраля.
Об этом сообщает сайт "Укрзализныци" во вторник, 15 февраля.
Ограничения будут касаться продукции предприятий "Белорусский калий" и "Белорусская калийная компания".
Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции в Украину по железной дороге.
"Запрещается перевозка импорта в УЗ и транзита по территории УЗ", - говорится в опубликованной информации.
В Минэкономики рассказали, что такое решение Укрзализныця приняла как хозяйствующий субъект.
Ранее "Страна" сообщала, что в США заблокировали активы людей, которые, по их мнению подрывают "демократические процессы или институты" в республике. Под санкции попала выпускающее удобрения предприятие "Беларуськалий".
Также мы писали, что в Украине запустили самый длинный в стране железнодорожный маршрут "Мариуполь (Донецкая область) - Рахов (Закарпатская область)".