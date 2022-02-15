Virgin Galactic начала продажу билетов космотуристам на суборбитальные полеты
Компания Virgin Galactic Holdings Inc британского миллиардера Ричарда Брэнсона объявила, что открывает продажу билетов на суборбитальные полеты.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании во вторник, 15 февраля.
Virgin Galactic планирует начать отправку космических туристов к концу этого года. Ожидается, что на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, а затем масштаб будет расширен. Запуски будут производиться из Нью-Мексико, продолжительность каждого полета составит 90 минут.
Билет обойдется космотуристам в 450 тысяч долларов, включая депозит в размере 150 тысяч долларов. Таким образом, компания сможет заработать на продаже билетов до 450 млн долларов.
Руководство Virgin Galactic позитивно оценивает достигнутый прогресс.
"Мы разработали привлекательную и эффективную модель продаж для поддержания роста нашего бизнеса", - рассказала Блэр Рич, занимающая посты президента и директора по коммерческим и потребительским операциям компании.
В ходе предварительных торгов во вторник акции Virgin Galactic выросли на 12%, до 8,1 долларов за бумагу.
Ранее "Страна" сообщала, что после полета Джеффа Безоса акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона упали в цене более чем на 7%.
Кроме того, мы информировали, что многоразовый американский корабль New Shepard, стартовавший в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести космических туристов, совершил успешную посадку.
Также мы писали, что мэр Днепра Филатов собирается улететь в космос на корабле Ричарда Брэнсона.