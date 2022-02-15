Компания Virgin Galactic Holdings Inc британского миллиардера Ричарда Брэнсона объявила, что открывает продажу билетов на суборбитальные полеты.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании во вторник, 15 февраля.

Virgin Galactic планирует начать отправку космических туристов к концу этого года. Ожидается, что на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, а затем масштаб будет расширен. Запуски будут производиться из Нью-Мексико, продолжительность каждого полета составит 90 минут.

Билет обойдется космотуристам в 450 тысяч долларов, включая депозит в размере 150 тысяч долларов. Таким образом, компания сможет заработать на продаже билетов до 450 млн долларов.

Руководство Virgin Galactic позитивно оценивает достигнутый прогресс.

"Мы разработали привлекательную и эффективную модель продаж для поддержания роста нашего бизнеса", - рассказала Блэр Рич, занимающая посты президента и директора по коммерческим и потребительским операциям компании.

В ходе предварительных торгов во вторник акции Virgin Galactic выросли на 12%, до 8,1 долларов за бумагу.

Ранее "Страна" сообщала, что после полета Джеффа Безоса акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона упали в цене более чем на 7%.

Кроме того, мы информировали, что многоразовый американский корабль New Shepard, стартовавший в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести космических туристов, совершил успешную посадку.

Также мы писали, что мэр Днепра Филатов собирается улететь в космос на корабле Ричарда Брэнсона.