Власти Таиланда хотят переименовать Бангкок в "Город ангелов"
Правительство Таиланда решило сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon.
Об этом говорится в заявлении Королевского ученого совета Таиланда.
Новое название переводится как "Город Ангелов Великая Столица", в то же время Bangkok останется в качестве неофициального обозначения города.
"Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу", — говорится в заявлении.
После чего название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше — Bangkok, уточняется в документе.
В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового.
Отмечается, что на тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма — сокращенная, так как полное название состоит более чем из 40 отдельных элементов и является самым длинным в мире.
Ранее мы писали, что вслед за европейскими странами в Таиланде приостановили использование оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.
Также сообщалось, что летом 2021 года в Таиланде зафиксировали резкую вспышку заражений коронавирусной инфекцией.