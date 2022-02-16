Правительство Таиланда решило сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon.

Об этом говорится в заявлении Королевского ученого совета Таиланда.

Новое название переводится как "Город Ангелов Великая Столица", в то же время Bangkok останется в качестве неофициального обозначения города.

"Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу", — говорится в заявлении.

После чего название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше — Bangkok, уточняется в документе.

В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового.

Отмечается, что на тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма — сокращенная, так как полное название состоит более чем из 40 отдельных элементов и является самым длинным в мире.

Ранее мы писали, что вслед за европейскими странами в Таиланде приостановили использование оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.

Также сообщалось, что летом 2021 года в Таиланде зафиксировали резкую вспышку заражений коронавирусной инфекцией.