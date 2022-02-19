Жуткую находку обнаружили перед выходными в Киеве неподалеку от моста Патона рядом с набережной. Местные рыбаки, ловившие рыбу у берега, увидели в ледяной воде тело человека.

Об этом сообщают источники "Страны" в Нацполиции.

Прибывшие на место спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с помощью спецтехники вытащили тело на поверхность. По информации наших источников, труп принадлежит темнокожему парню, на вид 20-25 лет.

При поверхностном осмотре с участием судебно-медицинского эксперта никаких внешних следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительному заключению эксперта, темнокожий парень умер от переохлаждения в ледяной воде. Каким образом он попал в Днепр, сейчас выясняет полиция.

При себе у него не оказалось ни телефона, ни документов. Отсутствие ценных вещей и телефона может свидетельствовать о грабеже и последующем утоплении с целью замести следы.

Также есть версия что случившееся - самоубийство. Эта информация проверяется в ходе следственных действий и экспертиз.

Сейчас оперативники проверяют информацию о пропавших иностранных студентах из киевских вузов и обходят студенческие общежития, расположенные в пешей доступности к месту трагедии, чтобы установить личность утопленника. Также изучаются видеозаписи камер наблюдения, чтобы отследить путь погибшего.

Полиция расследует это происшествие как умышленное убийство - по ч.1 ст.115 УК Украины.

Напомним, под Запорожьем из реки вытащили тело мужчины с привязанной к ногам гантелей.

Также мы писали о том, что в Николаеве из реки выловили тело 20-летней девушки.