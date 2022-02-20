Сегодня - 8-я годовщина массовых расстрелов на Майдане. 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве погибли десятки человек.

Владимир и Елена Зеленская сегодня почтили память погибших и установили лампадки у креста на месте гибели участников Майдана на улице Институтской.

"Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни – соотечественников, без колебаний отдавших свою жизнь за желаемую нашим народом свободу, за право жить в независимом государстве, в семье европейских народов. Их подвиг – это свидетельство несокрушимости украинцев, которые продолжают бороться за свое будущее", - сказал Зеленский.

В Офисе президента сообщили, что Владимир и Елена Зеленская также ударили в Колокол Достоинства, на котором размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!".

При этом данное преступление, во многом предопределившее дальнейшие кровавые события в Украине, до сих пор не может считаться раскрытым, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ещё во времена Порошенко следственная группа Генпрокуратуры установила, что 20 февраля 2014 года с утра первой открыла огонь по силовикам из консерватории - так называемая группа Парасюка: группа майдановцев, вооружённая огнестрельным оружием.

Мотивом было - сорвать перемирие (объявленное накануне вечером после встречи Януковича и лидеров Майдана) и не допустить заключения компромиссных договорённостей между властью и оппозицией (что по факту и произошло - заключённое 21 февраля соглашение оказалось мертворожденным, так как его, после гибели десятков людей, отказался признавать Майдан и оно так и не было соблюдено).

Именно стрельба группы Парасюка и положила начало бойне на Майдане.

Но ни один из ее участников (не говоря уже о кураторах) не предстал перед судом. Попытки вручить подозрения представителю группы Ивану Бубенчику закончились ничем еще во время Порошенко.

Судят только беркутовцев, которых обвиняют в стрельбе по майдановцам (сами они вину категорически отрицают и говорят о фальсификации дела).

Ранее "Страна" писала о том, в каком виде ушло в суд дело об убийствах на Майдане.