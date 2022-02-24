В Министерстве внутренних дел Украины сообщают о новых жертвах в результате сегодняшних обстрелов.

Информацию со ссылкой на Нацполицию в Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, в Конотопском районе Сумской области под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

Также Геращенко сообщает, что в 08:36 в Одесской области в городе Подольск в результате бомбардировки воинской части №0173 6 человек погибли, 7 - были ранены, 19 - пропали без вести.

Кроме того, по данным советника главы МВД, в 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое были ранены. А в городе Кривой Рог Днепропетровской области зафиксировано три удара по складам 17-й танковой бригады. Также удар с беспилотника был произведен по позициям боевого дежурства №4608 в Краснополье. По словам Геращенко, разбомблен мост через реку Ингулец.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о потерях в рядах украинской армии в результате атаки на военную инфраструктуру Очакова.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.