26 февраля будет убывающая луна в знаке Козерог. Не самый благоприятный день, особенно для финансовых операций. Энергия луны в этот период очень слаба. Астрологи рекомендуют воздержаться от всякого рода вложений и инвестиций. Ожидаемой прибыли они, скорее всего, не принесут.

Овен

Сегодня велика вероятность споров и недомолвок в рабочих вопросах. Ничего критичного, но все же не торопитесь с принятием решений. Никаких. Звезды настоятельно рекомендуют занять выжидательную позицию. Это даст возможность получить важную информацию и выиграть время. Компромиссные решения очень скоро найдутся, благодаря вашей сдержанности, умению быстро перестроиться и адаптироваться в любой ситуации, ведь именно за это вас и ценят окружающие.

Дева

Исход сегодняшнего дня может зависеть от обстоятельств, не зависящих от вас. Поэтому звезды рекомендуют не начинать никаких важных дел, особенно тех, которые требуют финансовых вложений. Ситуация может выйти из-под контроля и вы, скорее всего не сможете в полной мере управлять этим процессом. Займитесь решением текущих вопросов, завершением начатых ранее дел, подведением итогов.

Козерог

Звезды рекомендуют вам сегодня не покидать зону вашего комфорта и по возможности максимально снизить физические и психологические нагрузки. Сторонитесь конфликтов и споров. Не стоит браться за дела, в успешном итоге которых нет стопроцентной уверенности. Все ваши идеи, свежие мысли и вложения стоит отодвинуть на более благоприятный период лунной фазы. Это касается и крупных покупок.

Рыбы

Сейчас не самое подходящее время для старта новых проектов, даже если, как вам кажется, все просчитано до мелочей. Воздержитесь от активных действий и поберегите ваши силы. Займитесь лучше разбором накопившихся нерешенных вопросов и незавершенных дел. Решение которых, вероятнее всего, лежит на поверхности, но вы по каким-то причинам упорно стараетесь этого не замечать.

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