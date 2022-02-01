Февраль станет месяцем, который позволит многим знакам зодиака сделать свою жизнь мирной и надежной. Ни в коем случае не отказывайтесь от дружеской помощи и поддержки, не стоит замыкаться в себе или отгораживаться от окружающей реальности. Подумайте, кто из близких точно так же нуждается в вашем участии и не отказывайтесь сделать шаг навстречу неизведанному.

Предлагаем подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2022 года.

Овен (21.03 - 20.04)

Что бы ни случилось в феврале, главное - не унывать. Чтобы дела складывались успешно, возьмите пример с правящего тотема 2022 года - Тигра. Научитесь жить по его законам, отстаивайте свои принципы, станьте настоящим главой своей семьи и возьмите за правило каждый день просыпаться в хорошем настроении. А если вас начнет одолевать хандра, гоните ее прочь и будьте уверены в своем светлом будущем.

Телец (21.04 - 21.05)

В феврале у вас могут наметиться перемены в привычном укладе, круге общения и личной жизни. Постарайтесь не устраивать революций намеренно, но и сопротивляться обстоятельствам нежелательно. Если что-то будет не получаться, не впадайте в отчаяние и не паникуйте. Тщательно проанализируйте события и возьмите на вооружение пару тройку советов своих близких. Наверняка в подсказках со стороны вы найдете решение проблем.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Индивидуальные проекты февраля могут оказаться довольно удачными. Отличные результаты также даст работа в команде. Главное - не обращайте внимание на мелкие проблемы, поскольку даже они могут отбирать слишком много времени. А вот важные вопросы лучше не игнорировать, сконцентрируйтесь на тех из них, решение которых принесет вам финансовую выгоду.

Рак (22.06 - 22.07)

В феврале на время забудьте о личных амбициях. Не важно, кто в семье будет самым главным, а кто только "винтиком", думайте об общих целях и семейных интересах. Только так вы сможете достичь успеха. Осталось совсем немного времени провести наедине, в дальнейшем близкие окружат вас вниманием и заботой. Совсем скоро вы поймёте, что всё намного лучше, чем вам кажется.

Лев (23.07 - 23.08)

Ваши оптимизм, ясность ума и дружелюбие помогут заложить фундамент для будущего благополучия и уберегут вашу семью от многих неприятностей. Необходимо только чуть-чуть увеличить свою продуктивность. Также запомните, что если вы чем-то недовольны, то наступило благоприятное время для изменений. Начинайте действовать!

Дева (24.08 - 23.09)

Этот месяц благоприятен для самосовершенствования, учебы и расширения кругозора. Развивайтесь и смотрите на мир широко открытыми глазами, если хотите увидеть удивительные перспективы. Проанализируйте свои действия. И если что-то пошло не так, еще есть возможность это исправить. Лучше начать в этом месяце, поскольку работы предстоит много.

Весы (24.09 - 23.10)

Февраль - удачный период для творчества, раскрытия талантов и экспериментов в самом широком понимании. Этот период может показаться вам чуть более сложным, но вы сможете со всем справиться. Главное - ищите больше полезной для себя информации, чтобы как следует во всем разобраться. Первым делом можно сделать то, что вы долго откладывали. Этот месяц оптимальный для реализации задуманного.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В этом месяце вам как никогда нужно проявить решительность, силу воли и личную инициативу, чтобы стать чуточку счастливее. Не стоит бояться препятствий, но и отрываться от действительности не надо. Звезды будут на вашей стороне, поэтому верьте в собственные возможности и удачу, не нервничайте и не злитесь по пустякам. Ситуация может кардинально измениться в конце месяца. Верьте, что у вас всё обязательно получится.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Цели, выбранные в феврале, определят события вашей дальнейшей жизни. Можете учитывать, что близкие вас всегда поддержат в трудный момент. А вот с малознакомыми людьми лучше быть осмотрительнее, не слишком с ними откровенничать и не доверять им. Особенно тем, кто обещает вам золотые горы. Не забывайте вознаграждать себя отдыхом. Помните, что это ваш самый главный принцип как ответственного и внимательного работника.

Козерог (22.12 - 20.01)

В феврале Козерогам нужно стать более прагматичными и попытаться наладить отношения с друзьями, окружающими и семьей. Обязательно помиритесь с тем, с кем вы находитесь в ссоре. Забудьте о прошлых обидах, не проявляйте гордыню и не пытайтесь доказать свою правоту. Помните, что ваша сила в единстве и, в первую очередь, вам нужно придерживаться интересов семьи.

Водолей (21.01 - 20.02)

С наступлением февраля Водолеи могут острее ощущать свою уязвимость. Однако постарайтесь не предаваться пессимистическим мыслям, чтобы не привлечь в свою жизнь негативные события. Наоборот, если вам удастся создать комфортную атмосферу на работе и дома, вы сможете двигаться к намеченным целям маленькими шагами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В феврале даже не пытайтесь держаться за прошлое, иначе рискуете попасть в ловушку своих собственных иллюзий. Чтобы настроиться на позитив и привлечь дополнительные ресурсы, добавьте в свою жизнь больше ярких красок, света и тепла. В феврале как никогда важно грамотно оценивать свои силы и не тратить их впустую.

Ранее "Страна" писала про четыре знака зодиака, у которых всё тайное станет явным в 2022 году.

Мы также составляли таро-гороскоп на 2022 год для каждого знака в соответствии с основными четырьмя стихиями.

Еще читателям будет полезно узнать свой нумерологический гороскоп на 2022 год по дате рождения.