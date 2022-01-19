В 2022 году тайная жизнь Тельцов, Близнецов, Львов и Водолеев станет явной. Поэтому приготовьтесь к тому, что все ваши скелеты в шкафах предстанут на всеобщее обозрение. Год Тигра не позволит скрывать от окружающих ваши сомнения, страхи, ошибки или эмоции, так что лучше по возможности проявлять искренность.

Тельцам справиться с многими проблемами и трудностями поможет честность и открытость. Эти качества помогут построить доверительные отношения как с коллегами, так и с родственниками, которым вы не безразличны. Однако правду нужно уметь преподнести грамотно, не обижая и не расстраивая при этом своих любимых. Вряд ли кого-то из близких порадует ваш рассказ о том, как вы чуть не утонули, ныряя с аквалангом, или носились на квадроцикле на высокой скорости, забыв о безопасности. Достаточно будет поделиться счастливыми моментами, не упоминая о степени риска. Тогда со временем ваши дела пойдут в гору, а мечты начнут исполняться.

Близнецам пора решительнее отстаивать свои интересы и решения. Сомнениям не место в вашей жизни, а фортуна, как известно, дама капризная, ее может спугнуть ваш нестабильный и напряженный период. Поэтому поставив точку в сложных для себя любовных отношениях, не стоит усугублять всё, меняя точку на многоточие. Поверьте, в 2022 году вам как никогда важно быть в гармонии с собой и окружающим миром. А вот в общении с теми, кто значительно превосходит вас по статусу, важно быть одновременно убедительными и деликатными. В противном случае можно вместо очередных пары тройки друзей нажить себе врагов.

Львам следует быть более предусмотрительнее в общении с руководством и влиятельными людьми, от которых может зависеть ваше будущее. Чем исполнительнее вы будете на работе, тем выше ваши шансы продвинуться по карьерной лестнице. Пронаблюдайте за тем, насколько ваше поведение в той или иной ситуации остаётся адекватным, как часто вы готовы рисковать или идти на принцип, жертвуя своим комфортом и стабильной жизнью окружающих. Не нужно спорить с судьбой. Плывите по течению и верьте, что рано или поздно вы окажетесь на счастливом берегу. Конечно, если не будете ускорять события.

Водолеям нужно перестать упорствовать и добиваться своего любыми способами. Многим в вашем окружении известна ваша тяга к перфекционизму и желание во всём побеждать. Но 2022 год покажет, насколько важно быть не идеальным, а прагматичным. Это значит не отрываться от реальности, не обещать того, что вдруг можете не выполнить. Год Тигра проконтролирует, насколько добросовестно и адекватно вы можете оценивать свои ресурсы (деньги, время, здоровье, физическую силу). Звезды советуют серьезнее отнестись к своему здоровью, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Возможно, при правильном подходе к режиму дня фортуна назначит именно вас своим фаворитом.

Как писала "Страна", у Овнов, Тельцов, Близнецов, Дев, Весов, Стрельцов и Водолеев в год Тигра жизнь выйдет из черной полосы.

Также мы делали расклад на картах таро о том, что ждёт в 2022 году каждого знака зодиака в соответствии с четырьмя основными стихиями.

И составляли гороскоп по дате рождения на 2022 год.