По состоянию на 25 марта Славутич в Киевской области, находящийся недалеко от ЧАЭС, полностью изолирован. Противник находится в 1,5 км от города.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Также сообщается, что на Житомирской трассе, в Ирпине и Гостомеле - проходят бои, а в Калиновке в результате ракетного удара загорелась нефтебаза.

Напомним, в Славутиче местным жителям запретили выходить на улицу и передвигаться по улицам на авто из-за работы снайперов.

Ранее мы писали о том, что по данным мэра столицы Виталия Кличко, от обстрелов российских войск за месяц полномасштабной войны в Киеве погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка, ранены 307 гражданских и 16 детей.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.