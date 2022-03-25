Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что ночью в городе было более-менее спокойно, а утром противник снова начал интенсивно обстреливать город.

"Сегодня по сути въезд и выезд из города заблокирован — разрушен мост и постоянные обстрелы", — сообщил Ломако.

По его словам, город сейчас практически отрезан от внешнего мира.

"У нас есть запасы еды, есть генераторы. Власти города, области и военной администрации делают то, что должны делать. Военные получают все, что должны получить. Но все это за счёт внутренних запасов, потому что состоянием на сейчас Чернигов отрезан от внешнего мира", — сказал Александр Ломако.

Ранее секретарь Черниговского горсовета сообщал о том, что российская армия пытается уничтожать продуктовые склады, чтобы создать ещё большую гуманитарную катастрофу в городе.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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