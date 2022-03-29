Норвежского праворадикала Андерса Брейвика, который отбывает наказание за совершение терактов в Норвегии и в феврале получил отказ в досрочном освобождении, перевели в новую тюрьму.

Об этом 29 марта сообщила газета Aftenposten.

Брейвику присудили 21 год тюремного заключения за теракт в 2011 году, в результате которого погибли 77 человек и 151 получил ранения.

О планах перевести радикала в новую тюрьму еще в начале февраля заявляла Норвежская служба исправительных учреждений. Теперь террориста отправили из тюрьмы Шиен, где он находился до сих пор, в тюрьму Риннерике, где он продолжит отбывать срок в таких же условиях - в отделении с очень высоким уровнем безопасности.

Как поясняло ведомство, решение принято потому, что Брейвик находился в одной тюрьме на протяжении многих лет и "поэтому актуальным стал вопрос перемены места".

В Шиене заключенного Брейвика изолировали от всех остальных заключенных, коридор отделял его от других решетчатой дверью. В его распоряжении была трехкомнатная камера, площадь каждой комнаты составляла около 10,5 кв. м. Какие условия он получит в Рингерике, пока неизвестно, пишет газета.

Как рассказывала "Страна", в предыдущей тюрьме Брейвик донимал администрацию жалобами на нечеловеческие условия содержания.

Также мы сообщали, что в августе 2021 года террорист подал прошение об условно-досрочном освобождении, так как истек минимальный срок его содержания в тюрьме.