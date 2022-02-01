Суд норвежской провинции Телемарк отказал в досрочном освобождении 42-летнему Андерсу Брейвику, который хотел добиться выпуска на волю, поскольку, по его мнению, он больше не представляет опасности для общества. В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году заключения за массовое убийство людей.

О вердикте суда сообщает издание Verdens Gang.

Согласно решению суда, психологическое состояние Брейвика осталось неизменным. То есть он по-прежнему опасен для общества и может совершить кровавое преступление вновь.

Адвокат осужденного заявил, что защита будет оспаривать это решение.

В июле 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло и бойню на норвежском острове Утойя, в результате чего погибли 77 человек. Тогда он не признал себя виновным в терроризме, заявив, что действовал во благо норвежской нации. Лишь в феврале 2018 года в письме начальству тюрьмы Брейвик впервые заявил о том, что раскаивается в содеянном.

В тюрьме Брейвика содержат в трехкомнатной камере с телевизором и компьютером. Несмотря на это, террорист забрасывает тюремную администрацию жалобами на нечеловеческие условия содержания.

О планах подать прошение о досрочном освобождении Брейвик заявил осенью 2020 года.

27 августа 2021 года Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, так как истек минимальный срок его содержания в тюрьме. 18 января 2022 года норвежский суд начал рассматривать прошение. На первом заседании Брейвик, как сообщали СМИ, показал приветственный нацистский жест.