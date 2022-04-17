17 апреля православная церковь отмечает один из двенадцати главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим. Он приходится на воскресенье шестой недели Великого поста, в народе именуется Вербным Воскресеньем.

История торжественного входа Иисуса в Иерусалим описана в Евангелие. Когда он на осле въехал в город после чудесного воскрешения друга своего Лазаря, изумленный народ устилал ему путь ветками пальм и своими одеждами в знак благодарности, уважения и восхищения. Именно воскрешения Лазаря было одним из великих чудес, совершенных Христом в земной жизни, и именно оно помогло людям уверовать в силу Иисуса Христа.

И хотя Вербное Воскресенье отмечается сразу после Лазаревой субботы, исторически между двумя событиями — Воскрешением Лазаря и Входом в Иерусалим — прошло около двух месяцев.

Пальмовые ветви — вайи — стали символом этого праздника, но еще издавна были заменены на ветки вербы или ивы, поскольку в нашем климате пальмы попросту не растут.

Вербу собирают в субботу и освящают на Всенощном бдении в храме. Также ее можно освятить на утреннем богослужении именно в воскресенье.

Освященные веточки вербы издавна и по сей день наделяют особой, почти магической силой. Женщинам, которые не могли иметь детей, рекомендовали съедать несколько почек освященной вербы. Ими хлестали скот и даже пекли специальные булочки для него, чтобы животные не болели и не терялись.

До наших дней дошел обычай легонько легонько били домочадцев освященной веточкой вербы. Считается, что это непременно убережет их от болезней и несчастья. После их кладут у икон и не выбрасывают целый год. Они оберегают дом от бед и ненастий.

Но и через год выбрасывать веточку нельзя. Ее сжигают отдельно от всего мусора, закапывают в чистом месте или пускают по течению реки. Еще можно отнести в ближайший храм.

Вербное воскресенье 2022: что можно и нельзя делать

В Вербное воскресенье немного ослабляется пост. Разрешается несколько глотков красного вина. Можно употреблять в пищу рыбные блюда, чтобы набраться сил перед наступающей уже на следующий день Страстной неделей, которая окончится Светлым Христовым Воскресеньем.

Кстати, все горячие блюда должны быть приготовлены накануне, так как в этот день заниматься готовкой не рекомендуется.

Нельзя также убирать, стирать, заниматься рукоделием. Категорически запрещено ругаться, сквернословить, исполнять супружеский долг, ходить на охоту и организовывать шумные праздники.

Приметы и народные поверья

Если на Вербное воскресенье хорошая погода, будет хороший урожай фруктов.

Если ударит мороз, будет хороший урожай зерновых.

Ветер в этот день — лето будет холодным.

Посадив в этот день цветы, наблюдают за их ростом. Если они растут хорошо, значит, и достаток будет увеличиваться. Если не взойдут или не примутся, год будет убыточным.

Перед началом важного дела съедали по три почки с освященной веточки вербы. Считалось, что это привлечет удачу.

Если незамужняя девушка до рассвета наломает вербы и положит у изголовья кровати, при этом будет думать весь день о любимом, непременно выйдет замуж в этом году.

Открытки и поздравления с Вербным воскресеньем

Поздравьте ваших друзей и родственников с этим светлым праздником с помощью ярких открыток, которые традиционно подготовила наша редакция!