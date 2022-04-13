Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби стал победителем премии Энцо Беарзота в 2022 году.

Приз вручается лучшему итальянскому тренеру по мнению жюри под председательством президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.

"Это престижная награда, которая делает меня очень счастливым в трудную минуту. Для меня гордость представлять Италию за рубежом, и я надеюсь, что мне удалось это продемонстрировать своим профессионализмом и такими ценностями, как солидарность и альтруизм, которые всегда характеризовали нашу страну", – сказал 42-летний наставник донецкого клуба Роберто Де Дзерби.

Наставник донецкой команды получит свою награду 16 мая в Национальном олимпийском комитете Италии.

Футболисты донецкого "Шахтера" с 7 апреля начали собираться в Турции, где вскоре приступят к подготовке к серии благотворительных матчей.

Ранее мы писали, что "Шахтер" проиграл первый благотворительный матч в поддержку Украины греческому "Олимпиакосу".

Также "Страна" сообщала, что два тренера украинских футбольных клубов - Роберто Де Дзерби и Мирча Луческу - вошли в тройку лучших тренеров Европы по набранным их командами очкам в национальном турнирном первенстве в первой половине футбольного сезона.