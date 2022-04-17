Светлое Христово Воскресенье — древнейший и самый важный христианский праздник, в основе которого лежит евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа после его распятия на кресте.

Католики празднуют Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. Согласно таким расчетам, разница между католической и православной Пасхой может составлять либо одну неделю, либо четыре или пять. И никогда не бывает две и три недели. Или же раз в несколько лет совпадают. Это объясняется тем, что православная церковь считает даты праздников по юлианскому календарю, а католическая - по григорианскому.

В 2022 году католики отмечают Пасху уже сегодня, 17 апреля. Православные — 24 апреля.

Католической Пасхе, как и православной, предшествует Великий пост и Страстная неделя. Но пост у католиков менее строгий, в некоторые дни нужно отказаться от мясной пищи, но можно употреблять яйца, молочные продукты, рыбу.

Особенности католических богослужений

Накануне праздника верующие приходят в церковь на Пасхальное Навечерие, которое начинается с традиционного разжигания костра во дворе церкви. От его огня разжигают большую пасхальную свечу - Пасхал, огонь от которого раздают всем прихожанам. После его заносят в темный храм и начинают прочтение девяти библейский чтений. Эта часть богослужения называется Литургия Слова.

Потом начинается Литургия Крещения, когда в предпраздничную ночь крестят взрослых, которые хотят принять католическую веру. Это является очень почетным. Затем Евхаристическая литургия.

Заканчивается богослужение провозглашением о Воскрешении Христа традиционным: "Христос Воскрес", верующие отвечают "Воистину Воскрес"!

Традиционный блюда католической Пасхи

Так же, как и православные, католики отмечают Светлое Христово Воскресенье в большом семейном кругу за праздничным столом, главным блюдом которого является кролик, индейка или курица.

Пасхальный кулич, традиционный у православных, католики не пекут, но вместо него на праздничном столе присутствует много разнообразной выпечки. В каждой стране она своя.

Симнель — марципановый пасхальный кекс, который готовят в Ирландии.

Крестовые булочки выпекают в Англии. Считается, что они наделены особой магической силой, если их высушить и хранить целый год - то они уберегут дом от пожара.

Сладкий кекс в форме пасхального барашка пекут в Чехии.

Цуреки - особый хлеб в форме косички с углублениями для окрашенных в красный цвет яиц, выпекают в Греции.

Коломба — пасхальный пирог в форме летящего голубя — Пасхальная Голубка. Традиционная выпечка итальянцев.

Мазурек – тонкая лепешка, посыпанная ореховой, фруктовой, творожной массами, украшенная глазурью, орехами, изюмом. Она на традиционном пасхальном столе в Польше.

Одним из главных символов как православной, так и католической Пасхи является окрашенное в красный цвет вареное яйцо. По легенде, Мария Магдалина, узнав о чудесном воскрешении Христа, известила об этом римского правителя Тиберия. Он очень скептически отнесся к этой новости и, взяв в руки яйцо, произнес: "Мертвые не могут стать живыми так же, как белое яйцо не может стать красным!" В этот момент яйцо покраснело, и он произнес: "Воистину Воскрес!"

Особенным гостем католической Пасхи является пасхальный кролик, которого, по одной из легенд, злая богиня Эстер превратила в кролика из курицы. Он должен был приносить пасхальные яйца.

Кролика особенно любят и ждут дети. Он приносит шоколадные яйца и прячет в разные неожиданные места в доме и во дворе, а дети должны их отыскать. Это становится увлекательной игрой.

Открытки с католической Пасхой 2022

Наша редакция от всей души поздравляет наших читателей — католических христиан — с великим праздником Светлое Христово Воскресенье!