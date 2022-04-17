Светлое Христово Воскресенье — древнейший и самый важный христианский праздник, в основе которого лежит евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа после его распятия на кресте.
Католики празднуют Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. Согласно таким расчетам, разница между католической и православной Пасхой может составлять либо одну неделю, либо четыре или пять. И никогда не бывает две и три недели. Или же раз в несколько лет совпадают. Это объясняется тем, что православная церковь считает даты праздников по юлианскому календарю, а католическая - по григорианскому.
В 2022 году католики отмечают Пасху уже сегодня, 17 апреля. Православные — 24 апреля.
Католической Пасхе, как и православной, предшествует Великий пост и Страстная неделя. Но пост у католиков менее строгий, в некоторые дни нужно отказаться от мясной пищи, но можно употреблять яйца, молочные продукты, рыбу.
Особенности католических богослужений
Накануне праздника верующие приходят в церковь на Пасхальное Навечерие, которое начинается с традиционного разжигания костра во дворе церкви. От его огня разжигают большую пасхальную свечу - Пасхал, огонь от которого раздают всем прихожанам. После его заносят в темный храм и начинают прочтение девяти библейский чтений. Эта часть богослужения называется Литургия Слова.
Потом начинается Литургия Крещения, когда в предпраздничную ночь крестят взрослых, которые хотят принять католическую веру. Это является очень почетным. Затем Евхаристическая литургия.
Заканчивается богослужение провозглашением о Воскрешении Христа традиционным: "Христос Воскрес", верующие отвечают "Воистину Воскрес"!
Традиционный блюда католической Пасхи
Так же, как и православные, католики отмечают Светлое Христово Воскресенье в большом семейном кругу за праздничным столом, главным блюдом которого является кролик, индейка или курица.
Пасхальный кулич, традиционный у православных, католики не пекут, но вместо него на праздничном столе присутствует много разнообразной выпечки. В каждой стране она своя.
Симнель — марципановый пасхальный кекс, который готовят в Ирландии.
Крестовые булочки выпекают в Англии. Считается, что они наделены особой магической силой, если их высушить и хранить целый год - то они уберегут дом от пожара.
Сладкий кекс в форме пасхального барашка пекут в Чехии.
Цуреки - особый хлеб в форме косички с углублениями для окрашенных в красный цвет яиц, выпекают в Греции.
Коломба — пасхальный пирог в форме летящего голубя — Пасхальная Голубка. Традиционная выпечка итальянцев.
Мазурек – тонкая лепешка, посыпанная ореховой, фруктовой, творожной массами, украшенная глазурью, орехами, изюмом. Она на традиционном пасхальном столе в Польше.
Одним из главных символов как православной, так и католической Пасхи является окрашенное в красный цвет вареное яйцо. По легенде, Мария Магдалина, узнав о чудесном воскрешении Христа, известила об этом римского правителя Тиберия. Он очень скептически отнесся к этой новости и, взяв в руки яйцо, произнес: "Мертвые не могут стать живыми так же, как белое яйцо не может стать красным!" В этот момент яйцо покраснело, и он произнес: "Воистину Воскрес!"
Особенным гостем католической Пасхи является пасхальный кролик, которого, по одной из легенд, злая богиня Эстер превратила в кролика из курицы. Он должен был приносить пасхальные яйца.
Кролика особенно любят и ждут дети. Он приносит шоколадные яйца и прячет в разные неожиданные места в доме и во дворе, а дети должны их отыскать. Это становится увлекательной игрой.
Открытки с католической Пасхой 2022
Наша редакция от всей души поздравляет наших читателей — католических христиан — с великим праздником Светлое Христово Воскресенье!