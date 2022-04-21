Великий Четверг — четвертый день Страстной седмицы — в народе называется Чистым Четвергом. В 2022 году он выпадает на 21 апреля.

Это особый день перед Пасхой, когда православные вспоминают святое Евангельское событие - тайную Вечерю, на которой Иисус омыл ноги своим ученикам, тем самым показав им пример смирения и братской любви.

Чистый четверг 2022: история праздника

В этот вечер он установил новозаветное Таинство Причастия. Христос взял хлеб и, благословив, раздал его ученикам со словами: "Сие есть Тело Мое", затем взял чашу с вином и, помолившись, сказал: "Пейте от неё все: сия есть Кровь Моя, за многих изливаемая, во оставление грехов". Уже тогда Иисус знал, что Иуда предаст его и сказал об этом ученикам, но предпочел не называть его имени.

Верующие очень почитают Великий Четверг. Это день всепрощения перед страшной казнью. В храме в этот день проходит особое богослужение. Совершается литургия Василия Великого, которая по уставу совершается только десять раз в году.

Прихожане стараются причаститься именно в этот день.

Вечером в храме начинается чтение "Двенадцати страстных Евангелий" — это отрывки из Писания о последних часах земной жизни Христа.

Что можно и нельзя делать сегодня

Пост в четверг немного послабляется. В этот день разрешено употреблять горячую пищу с маслом.

Православные обязательно совершают обряд омовения. Сделать это необходимо до восхода солнца. При этом считается, что лицо необходимо умывать из серебряной посуды. Подойдет даже ложка. Достаточно просто полить ложкой воду на лицо.

В Чистый четверг принято наводить порядок в жилище: стирать, выметать пыль, вымывать каждый уголок. Считается, что вместе с сором из дому уйдут все ненастья и болезни.

Трижды пересчитывать деньги - до восхода солнца, в полдень и после заката - еще одна традиция Великого Четверга. Так, по народному поверью, мы приманиваем в дом богатство и удачу.

И, конечно же, в этот день начинали выпекать пасхальные куличи и красить яйца.

По качеству получившейся выпечки судили чего ждать в предстоящем году. Мягкий, воздушный кулич получился - год будет благополучным, не поднимется - к неудачам.

Совершать народные заговоры и обряды церковь категорически не разрешает. Все это относится к языческим традициям и ритуалам, а православному человеку вместо этого нужно посетить церковь.

Как и в остальные дни страстной недели, нельзя ссориться, сквернословить, завидовать.

Нельзя устраивать громких праздников.

Не рекомендуется ходить на кладбище и поминать усопших.

Открытки и поздравления с Чистым четвергом

Поздравьте ваших родных и друзей с Чистым Четвергом яркими открытками, которые по традиции приготовила для вас наша редакция.