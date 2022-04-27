Первый полуфинальный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" закончился победой англичан со счетом 4:3.

Команды устроили настоящую голевую феерию, хотя могли забивать еще больше.

"Горожане" быстро повели со счетом 2:0, но упустили несколько отличных шансов довести счет до разгромного уже в первом тайме. Вместо этого они совершили множество ошибок у своих ворот и позволили мадридцам сократить отставание до минимального.

В результате Бензема оформил дубль, а украинец Олександр Зинченко позволил забить ему первый гол, проиграв противостояние один в один.

Ответная игра пройдет в Мадриде 4 мая.

Манчестер Сити - Реал 4:3

Голы: де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 52, Бернарду Силва, 74 – Бензема, 33, 82 (пен.), Винисиус, 55.

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз (Фернандиньо, 36), Диаш, Ляпорт, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Габриэль Жезус (Стерлинг, 83), Фоден.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди - Вальверде, Модрич (Себальос, 79), Кроос - Родриго (Камавинга, 70), Бензема, Винисиус (Асенсио, 88).

Напомним, что во втором полуфинале Лиги чемпионов сразятся "Ливерпуль" и "Вильярреал".