Вчера вступил в силу приговор Юрию Грымчаку, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Ему присудили 10 лет тюрьмы по обвинению в вымогательстве и получении взятки.

Дело Грымчака тянется ещё с августа 2019 года - тогда экс-чиновника задержали по подозрению в требовании $1 миллиона взятки в обмен на разрешение на строительство в историко-культурной части Киева.

Супруга Грымчака Юлия заявила "Стране", что дело против ее мужа "заказное". По ее словам, с 2019 года дело Грымчака четыре раза переквалифицировали и трижды меняли подследственность: сначала им занималась Генпрокуратура, затем ГБР, потом дело вернули обратно в Генпрокуратуру, а затем передали НАБУ.

"В протоколе об открытии дела против моего супруга указаны ст. 190 ч.4 (мошенничество) и ст. 364. УК (злоупотребление властью или служебным положением). Нигде слова не было о взятке или неправомерной выгоде. Другими словами, Гримчака задержали не за взятку. Это существенно, поскольку вопрос о взятке раструбили именно СМИ, ориентируясь на мнение прокурора Владимира Приходько", - отмечает Юлия Грымчак.

Кроме того, в деле Грымчака также был второй фигурант - брат Юлии Грымчак, Игорь Овдиенко. Они оба сидели в Черниговском СИЗО.

Как объясняет жена экс-замминистра, во время обысков квартиры и кабинета при задержании Грымчака никаких средств найдено не было, что и указано в протоколах.

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"Деньги, которые изъяли при обыске и фигурно разложили на кровати, заявив, что это и есть якобы взятка Юрия - на самом деле, средства моего брата в сумме 10 тыс. долларов", - обьясняет Юлия Грымчак "Стране".

В декабре 2019 года ВАКС выпустил из-под стражи брата Юлии Грымчак Игоря Овдиенко под домашний арест. По словам Юлии, ее брат на тот момент был болен, а на нервной почве его здоровье еще больше подорвалось.

"Моего брата, который перенес три инсульта, несколько месяцев держали в СИЗО. В декабре судья Тимур Хамзин отпустил Игоря из-под стражи. Последние полтора года он смог провести с семьей, за что я благодарна судье. 25 февраля 2021 года мой брат умер", - говорит Юлия Грымчак. 30 марта 2021 года суд постановил закрыть уголовное производство против Овдиенко в связи с его смертью.

В конце января 2020 года Юрий Грымчак вышел из СИЗО, но с электронным браслетом.

"Через время браслет разрешили снять, мужа перевели на ночной арест, а потом арест отменили вовсе. В августе 2020 года Юрию вернули загранпаспорт. Но мы расценили это как провокацию: таким образом Грымчака хотели подстрекнуть к побегу, а затем задержать на границе и показать, что он якобы собирался убежать. Нужно понимать, что статья 190, которую приписали Грымчаку, подразумевает от 8 до 15 лет заключения. И отпустить его без каких-либо обязательств перед судом — значит фактически "слить" дело", - утверждает супруга экс-чиновника.

Как объясняет Юлия Грымчак, приговор ее супругу должны были вынести ещё в ноябре 2021 года.

"На протяжении четырех месяцев, с ноября по февраль, переносилось решение суда. Мы не ожидали такой подлости, когда пошли в суд на приговор. Уже все сходило на нет и вопросов больше не возникало", - вспоминает супруга Грымчака.

Юрия Грымчака в спешке арестовали ночью с 23 на 24 февраля - всего за три часа до начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам его супруги, судьи зачитывали приговор Грымчаку 7 часов. При этом в решении суда упоминались диалоги Игоря Овидиенко с неким Максимом Святненко, который проходит по делу свидетелем. Это еще один аргумент Юлии Грымчак в пользу того, что дело против ее супруга - "заказное".

Все документы представлены "Стране" Юлией Грымчак

"В деле моего мужа нет потерпевшего. Человек, от которого Грымчак якобы требовал и получил взятку, проходит по делу свидетелем. Спросите у любого правоведа: может ли такое быть, чтобы по статье о вымогательстве взятки в деле не было потерпевшего? А все свидетели, кроме одного - Максима Святненко, - в своих показаниях однозначно заявляли, что мой муж невиновен", - утверждает Юлия Грымчак.

Супруга Грымчака уверена, что Максим Святненко был провокатором, которого НАБУ намеренно "подослали" к экс-замминистра. И доказательств вины Грымчака у следствия не было.

"Святненко утверждает, что он никогда не работал на НАБУ. Но у него есть грамоты от СБУ и НАБУ, которые он сам приносил в суд при разводе со своей женой. При этом суд утверждает, что провокатор - не провокатор (провокация - уголовно наказуемое преступление), а борец с коррупцией. На записях в материалах дела слышно, что мой брат зашёл в кабинет к Юрию - это правда. Когда они что-то обсуждали, Максим специально задал вопрос: "Да, Юрий Николаевич (обращаясь к Грымчаку)?". А мой муж что-то постоянно читает и "автоматом" ответил "да". А что "да"? Из записи непонятно. Это единственное аудио среди «доказательств", где Юрий говорит всего одно слово - "да", больше его голос нигде не фигурирует", - объясняет супруга Грымчака.

Конкретные имена бенефициаров, которые могли "заказать" дело против Грымчака, Юлия не называет, намекая на кого-то высокопоставленного во власти.

Еще в марте 2022 года адвокаты Юрия Грымчака подали апелляцию на меру пресечения для экс-замминистра. Но из-за войны суды не работали, и до момента оглашения приговора апелляцию так и не рассмотрели.

"16 июня будет суд. Мы подали ходатайство об изменении меры пресечения. Прокурор не просил о содержании Грымчака в СИЗО, а только просил надеть электронный браслет. Суд сам принял решение, что Грымчака будут задерживать. Кроме того, я посмеялась, что у Юрия нужно конфисковать имущество. Ведь из имущества у него только рубашки, нижнее белье и костюмы - такой вот коррупционер", - говорит Юлия Грымчак.

Помимо этого, решение по делу Грымчака также должны были вынести в ЕСПЧ, однако с началом войны суд приостановил рассмотрение всех жалоб, поданных против Украины.