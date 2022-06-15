Первой стране в мире угрожает дефолт из-за рекордного обвала курса биткоина.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, небольшая страна в Центральной Америке Сальвадор потеряла половину инвестиций в биткоин из-за падения курса криптовалюты.

После обвала курса эксперты заявили, что государство понесло убытков на 20% от ВВП и предсказали дефолт.

В связи с этим прогнозом министр финансов Сальвадора Алехандро Селайи заявил, что риски, связанные с падением курса криптовалюты, крайне малы: убытки не превышают 0,5% бюджета.

В прошлом сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, сделавшей биткоин официальным средством платежа наряду с американским долларом, несмотря на критику Международного валютного фонда (МВФ) и других кредитных ведомств. Тогда государство закупило 400 биткоинов общей стоимостью $20,9 миллионов.

Сейчас Сальвадор держит 2301 биткоин, стоимость которых составляет около $53 миллионов. А президент страны Найиб Букеле лично инвестировал в криптовалюту $105,6 миллионов.

"Сорок миллионов (потерь от падения курса - Ред.) не составляет даже 0,5 % нашего общего государственного бюджета", - заявил министр финансов страны.

Напомним, что еще в конце марта курс биткоина составлял более 45 тысяч долларов - тогда он вырос впервые с января. Сейчас он стоит $24 903 за монету.

Ранее "Страна" сообщала, что одна из крупнейших криптобирж в мире Binance временно приостановила вывод средств из биткоинов после рекордного обвала криптовалют.