Глава "Роспотребнадзора" Анна Попова заявила, что в 2014-2016-х годах медицинская реформа в Украине имела целью уничтожить эпидемиологический контроль, чтобы скрыть биолаборатории США.

Об этом чиновница сообщила на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пишет "РИА Новости".

"В Украине эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности", - заявила глава "Роспотребнадзора".

Напомним, в прошлом году россияне обвинили США в создании биолабораторий в Украине.

К России присоединился и Китай, который потребовал от США раскрыть информацию об американских биолабораториях в Украине.

После своего вторжения Россия стала обвинять и Германию в том, что она тоже проводила военно-биологической исследования и эксперименты в Украине, изучая смертельные болезни.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему Россия и Китай заговорили о биолабораториях США в Украине.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит за происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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