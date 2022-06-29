В Луцке в автобусе "Киев-Варшава" на автостанции №1 обнаружили чеку от гранаты, после чего эвакуировали пассажиров. Инцидент произошел 28 июня.

Об этом пишут "Волынские новости".

Около 15 часов один из пассажиров заметил странный предмет в салоне, после чего на место происшествия вызвали полицию. Как выяснилось, это была чека от гранаты. После этого всех пассажиров эвакуировали.

По предварительной информации, пассажир, который мог оставить чеку, вышел из автобуса, не доехав до Луцка. Полиция опросил около 40 пассажиров, рейс задержали. После этого все вернулись в автобус и продолжили путь. Ведется расследование.

Напомним, что ранее в Днепре во двор многоэтажки, где играли дети, из окна бросили гранату. Один ребенок пострадал. Позже полиция нашла того, кто бросил гранату.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" объяснили тщательные проверки пассажиров на столичном ж/д вокзале, которые ввели недавно. За первый день таких усиленных проверок на железнодорожном вокзале было около 20 случаев перевозки запрещенных предметов: оружие, боеприпасы, патроны.