Железнодорожный районный суд российского Ростова-на-Дону назначил участнику передач "Битва экстрасенсов" и "Последний герой" Александру Варцабе 20 тысяч рублей штрафа. Мужчина признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ - возбуждение ненависти либо вражды.

Об этом сообщают российские медиа.

Поводом для составления протокола стал пост Варцабы в соцсети "ВКонтакте". По данным областного управления ФСБ, экстрасенс опубликовал материалы, "направленные на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии, представителям органов власти, а также дискредитирующие использование ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции".

В Ростове-на-Дону Варцаба известен как черный маг Намтар Энзигаль.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии "Слуга народа", но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Мы также писали, что в феврале имеющий большую популярность в США израильский "маг и волшебник" Ури Геллер, который известен "сгибанием ложек силой мысли" на телевидении, заявил, что готов предотвратить начало Третьей мировой войны.