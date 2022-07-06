В устав Вооруженных сил Канады внесли серьезные изменения, которые касаются внешнего вида военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

С сентября как новобранцы, так и старослужащие могут носить волосы любой длины, а также красить их в любые цвета. Военным также разрешается не брить лицо и носить бороды, бакенбарды и усы любых форм. Главное - за ними правильно ухаживать, чтобы они имели опрятный вид.

Еще одно нововведение касается татуировок, которые теперь можно будет делать и на лице, но они не должны пропагандировать расизм, сексизм, гомофобию и религиозную и другую нетерпимость. Кроме того, допускается ношение длинных ногтей, колец и пирсинга в ушах, в том числе можно носить и так называемые серьги-тоннели определенной ширины.

С сентября военнослужащим будет разрешено и носить рюкзаки на одном (но только левом) плече, чтобы иметь возможность свободно отдавать честь правой рукой. Также мужчинам и женщинам будет позволено надевать элементы одежды противоположного пола, в том числе мужчинам разрешат носить юбки.

Наконец, из правил убрали пункт, запрещающий военным жевать жвачку, сутулиться, есть на улице, курить и ходить рука об руку.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский ветировал закон, который должен ввести в армии стандарты НАТО.

Также мы писали, что народная депутат из "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила разрешить офицерам в боевой обстановке убивать солдат, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции или место дислокации.