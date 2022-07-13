Самый звездный украинский футболист современности Андрей Ярмоленко переходит из лондонского Вест Хэма, с которым у него закончился контракт, в "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил клуб из Объединенных Арабских Эмиратов в своем Twitter-аккаунте.

Команду из ОАЭ тренирует другая легенда отечественного футбола - Сергей Ребров.

Контракт подписан на один сезон - 2022/2023.

Ярмоленко - украинский футболист, атакующий полузащитник английского клуба "Вест Хэм Юнайтер" и капитан сборной Украины. Участник трёх чемпионатов Европы (2012, 2016, 2020 годы). Второй бомбардир в истории сборной Украины (45 гола).

Ранее сообщалось, что Ярмоленко готовится к своему возвращению в киевское "Динамо". Но, как видим, он выбрал Арабские Эмираты.

Ранее мы показывали видео, как Андрей Ярмоленко в матче группового турнира на Евро-2020 сборной Нидерландов на 75 минуте забил самый красивый гол на Евро-2020.

Также мы писали, что эмиратский футбольный клуб "Аль-Айн" продлил контракт Реброва еще на один сезон. Таким образом украинец останется работать в ОАЭ еще как минимум на один сезон и пока не сможет тренировать сборную Украины.