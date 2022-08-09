Американскому актеру Эзре Миллеру (известного по ролям в фильмах "Флэш", "Лига справедливости" и "Фантастические твари") предъявлено обвинение в краже со взломом в штате Вермонт. Об этом сообщает Variety.

Согласно отчету полиции, актер проник в частный дом в Стэмфорде и украл несколько бутылок с алкоголем, в то время как домовладельцы отсутствовали. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, полиция установила подозреваемого, собственно, им оказался звезда "Фантастических тварей и где они обитают". Сообщается, что накануне Миллеру было предъявлено официальное обвинение. Слушание по делу должно состояться в конце сентября.

Как пишет CBSnews, ранее двое жителей Гавайев заявили, что Миллер проник в их дом в городе Хило, ворвался в спальню, угрожал им и якобы украл паспорт и кошелек.

В конце марта полиция Гавайев задерживала Миллера после хулиганства в баре. Он, по данным правоохранителей, выкрикивал непристойности и в один момент выхватил микрофон у поющей девушки, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Его отпустили тогда под залог.

К слову, в начале июня стало известно, что Эзра Миллер обвиняется в избиении и развращении юной девушки. А еще позже - в похищении женщины с детьми, об этом сообщил отец малышей, хотя мать утверждает, что актер вовсе спас их от мужа-абьюзера.

Несмотря на скандалы с участием актера, появилась информация, что "Флэш" с Эзрой Миллером выйдет на экраны.

Как писала "Страна", шотландского актера Кевина Гатри, известного кинозрителям по роли волшебника Абернати в цикле фильмов "Фантастические твари", приговорили к трем годам тюрьмы за нападение с целью изнасилования.

Также напомним, что второй трейлер фильма "Лига справедливости" за сутки собрал больше 8 миллионов просмотров.