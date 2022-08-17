Дарницкий суд обязал Национальную полицию немедленно внести данные о криминальном правонарушении следователя СБУ и лиц, которые были привлечены в качестве понятых во время обыска 19 июля у правозащитника Владимира Чемериса.

Напомним, по итогам обыска правозащитнику сломали ребро. Решение суда имеется в распоряжении "Страны".

Владимир Чемерис обратился в Нацполицию с заявлением о телесных повреждениях, однако правоохранители в установленные законом сроки так и не открыли дело. Тогда правозащитник обратился в суд. Судья постановил, что уполномоченный следователь Дарницкого управления ГУ НП в городе Киеве немедленно обязан внести в Единый реестр досудебных расследований информацию об уголовном правонарушением по заявлению Чемериса. Постановление суда обжалованию не подлежит.

"Это значит, что после внесения ведомостей в ЕРДР, Государственное бюро расследований должно немедленно начать расследование противоправных действий СБУ. Также Офис омбудсмена обратился к председателю СБУ с требованием проверить действия представителей СБУ во время обыска", - сообщил "Стране" Чемерис.