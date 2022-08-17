Суд обязал открыть дело против следователя и понятых, сломавших ребро правозащитнику Чемерису при обыске
Дарницкий суд обязал Национальную полицию немедленно внести данные о криминальном правонарушении следователя СБУ и лиц, которые были привлечены в качестве понятых во время обыска 19 июля у правозащитника Владимира Чемериса.
Напомним, по итогам обыска правозащитнику сломали ребро. Решение суда имеется в распоряжении "Страны".
Владимир Чемерис обратился в Нацполицию с заявлением о телесных повреждениях, однако правоохранители в установленные законом сроки так и не открыли дело. Тогда правозащитник обратился в суд. Судья постановил, что уполномоченный следователь Дарницкого управления ГУ НП в городе Киеве немедленно обязан внести в Единый реестр досудебных расследований информацию об уголовном правонарушением по заявлению Чемериса. Постановление суда обжалованию не подлежит.
"Это значит, что после внесения ведомостей в ЕРДР, Государственное бюро расследований должно немедленно начать расследование противоправных действий СБУ. Также Офис омбудсмена обратился к председателю СБУ с требованием проверить действия представителей СБУ во время обыска", - сообщил "Стране" Чемерис.
Владимир Чемерис рассказал "Стране", что СБУ объявила ему "официальное предупреждение" о его "критике деятельности украинской власти во время полномасштабной агрессии РФ". При обыске у него дома были изъяты телефон и компьютер.
По словам Чемериса, понятыми были представители ультраправых формирований. Они и сломали ему ребро.
Напомним, что перед допросом в одном интернет-издании появилась ложная информация об аресте Чемериса. Правозащитник потребовал опровержения этого фейка.
СБУ уведомила его, что следующий допрос состоится 30 августа.
Ранее "Страна" приводила мнение Энрике Менендеса о ситуации с Чемерисом.
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