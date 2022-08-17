Компания American Airlines заключила соглашение о покупке 20 сверхзвуковых пассажирских самолетов у компании Boom Supersonic.

Об этом сообщает American Airlines Newsroom.

Речь идет о перспективном проекте под названием Overture. Boom Supersonic рассчитывает начать изготовление самолетов в 2024 году, а первый полет выполнить в 2026 году.

American Airlines рассчитывает, что лайнер начнет выполнять пассажирские рейсы к 2029 году.

Ранее о покупке таких же 15 сверхзвуковых авиалайнеров объявила авиакомпания United Airlines.

Самолет Overture может стать первым сверхзвуковым авиалайнером после британо-французского "Конкорда" и советского Ту-144.

Boom Supersonic утверждает, что ее самолет будет в два раза быстрее любого пассажирского лайнера, которые сейчас выполняют регулярные рейсы.

Согласно проекту, его скорость - около 1800 километров в час, высота полета - больше 18 километров, дальность полета - немногим менее 8 тысяч км.

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