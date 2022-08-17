Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал исполнительный орган Киевского городского совета и коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции. АМКУ установил, что коммунальщики воспользовалось монопольным положением при формировании расчета стоимости услуг по парковке на своих площадках. А КГГА своим распоряжением утвердила тарифы и легитимизировала это нарушение.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Согласно материалам дела, "Киевтранспарксервис" с марта 2021 по январь 2022 имел монопольное положение на рынке предоставления услуг по пользованию площадками для платной парковки. В плановую калькуляцию стоимости своих услуг коммунальное предприятие внесло статьи расходов "обустройство парковки заездными карманами" и "обязательные платежи 60%". Однако, в соответствии с порядком формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств все парковочные площадки "Киевтранспарксервиса" должны обустраиваться за счет коммунального предприятия и в случае утверждения Киевским городским советом соответствующей инвестиционной программы.

Расчеты "Киевтранспарксервис" предоставил в исполком Киевского горсовета. На их основании орган утвердил новый тариф на парковку в столице. Введение этого решения увеличило стоимость парковочной услуги на 60-82,3%.

По результатам рассмотрения дела АМКУ 17 августа обязал "Киевтранспарксервис" и КГГА в двухмесячный срок прекратить нарушения. Дополнительно на коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" наложен штраф в размере 1 484 750 грн.

Это не первое нарушение "Киевтранспарксервиса", установленное комитетом. В июле 2021 года АМКУ наложил на предприятие штраф в размере 2,6 млн грн за то, что оно требовало с победителей электронных аукционов за право размещения и обустройства парковок уплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписание актов приема-передачи. Предприятие до сих пор не уплатило штраф за это нарушение и оспаривает решение АМКУ в судах.

Ранее "Страна" писала, что житель столицы собирался судиться с Киевсоветом по поводу платных парковок вдоль дорог.

Также мы сообщали, что недавно в Киеве временно отменили плату за парковку.