Парковка на муниципальных площадках Киева будет временно бесплатной. Плату отменили из-за судебного процесса относительно стоимости парковки.

Об этом сообщает КГГА.

Так что какое-то время инспекторы не будут штрафовать водителей.

"В столице временно приостановлена ​​оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис". Эти изменения отражены в приложении "Киев цифровой". Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые никто не отменял", - призывают сильно не расслабляться столичные власти.

Напомним, что в Киеве с началом войны также отменили плату за парковку, но в начале мая возобновили.

Ранее власти столицы приняли решение, что в Киеве общественный транспорт будет останавливаться и высаживать пассажиров на время воздушной тревоги. Это касается как муниципальных, так и частных перевозчиков.

В случае тревоги водитель должен остановить движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения, а пассажиры - покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.