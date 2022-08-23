Во вторник, 23 августа, коллективу Львовской таможни официально представили нового исполняющего обязанности руководителя Олега Шахрая.

Об этом заявила пресс-служба Львовской таможни.

Уточним, ранее Олег Шахрай был начальником Харьковской таможни.

Слово "шахрай" в украинском языке означает "мошенник". За назначением начальника с "говорящей" фамилией незамедлительно последовала реакция украинских СМИ. Яркие заголовки про "шахрая", возглавившего таможню, заполнили новостные ленты. Дословно заголовки новости о назначении выглядели так, будто мошенник стал новым начальником Львовской таможни. "Особенно иронично ФИО назначенца звучит на фоне общеизвестного факта, что таможня в Украине - одно из самых коррумпированных ведомств", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, это уже не первый "каламбур" с необычными именами и фамилиями, на которых строятся "громкие" заголовки СМИ. К примеру, недавно новостные ленты пестрили заметками о том, что на Шри-Ланке задержали Иосифа Сталина, который решил свергнуть президента страны. Тогда в центре внимания оказался мужчина, названный в честь вождя СССР Иосифа Сталина. Его арестовали за проведение демонстрации за свержение президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. Интересно, что в мае 2021 года "Страна" уже писала о победе на выборах в Индии мужчины, которого также звали Иосиф Сталин. А в декабре 2020 года мы сообщали о победе на выборах в Намибии человека по имени Адольф Гитлер. Из-за этого друзьям Гитлера пришлось заверять общественность, что он добрый человек.