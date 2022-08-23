Начальником Львовской таможни назначили Олега Шахрая. Последовала реакция журналистов

Во вторник, 23 августа, коллективу Львовской таможни официально представили нового исполняющего обязанности руководителя Олега Шахрая.

Об этом заявила пресс-служба Львовской таможни.

Уточним, ранее Олег Шахрай был начальником Харьковской таможни.

Слово "шахрай" в украинском языке означает "мошенник". За назначением начальника с "говорящей" фамилией незамедлительно последовала реакция украинских СМИ. Яркие заголовки про "шахрая", возглавившего таможню, заполнили новостные ленты. Дословно заголовки новости о назначении выглядели так, будто мошенник стал новым начальником Львовской таможни. "Особенно иронично ФИО назначенца звучит на фоне общеизвестного факта, что таможня в Украине - одно из самых коррумпированных ведомств", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Начальником Львовской таможни назначили Олега Шахрая. Последовала реакция журналистов

Начальником Львовской таможни назначили Олега Шахрая. Последовала реакция журналистов

Начальником Львовской таможни назначили Олега Шахрая. Последовала реакция журналистов

Напомним, это уже не первый "каламбур" с необычными именами и фамилиями, на которых строятся "громкие" заголовки СМИ. К примеру, недавно новостные ленты пестрили заметками о том, что на Шри-Ланке задержали Иосифа Сталина, который решил свергнуть президента страны. Тогда в  центре внимания оказался мужчина, названный в честь вождя СССР Иосифа Сталина. Его арестовали за проведение демонстрации за свержение президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. Интересно, что в мае 2021 года "Страна" уже  писала о победе на выборах в Индии мужчины, которого также звали Иосиф Сталин. А в декабре 2020 года мы сообщали о победе на выборах в Намибии человека по имени Адольф Гитлер. Из-за этого друзьям Гитлера пришлось заверять общественность, что он добрый человек.

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