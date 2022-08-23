В Красную книгу Приморского края занесли новый для России вид животного - корейский водяной олень с клыками. С недавних пор он обитает на заповедных территориях региона.

Как пишут российские издания, соответствующее постановление принято в правительстве края 22 августа.

Корейский водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края под статусом "редкий вид". На территорию региона копытные мигрируют из соседних стран - Китая и Северной Кореи. Как считают, это происходит из-за изменения климата.

Первые встречи с этими животными отмечались в низовьях реки Туманная еще в 2015 году. Водяных оленей тогда называли "болотной кабаргой", говоря о самцах с клыками, или "маньчжурской косулей" в случае с самками.

Впервые в России этот вид оленя официально был описан в августе 2019 года. Тогда одну особь зарегистрировали при помощи фотоловушки, установленной на южном участке национального парка "Земля леопарда" - в 4,5 тысячах км от границы с КНР. В том же году еще двух водяных оленей обнаружили в пойме реки Тесная.

В 2020 году клыкастое копытное заметили в центре Уссурийска. Это вид безрогих оленей, единственный представитель рода Водяные олени, семейства Оленевые. К характерным особенностям вида относят не только выраженные клыки, но и хриплый, почти собачий лай. Между копытами у водяного оленя - перепонки, как у выдры.

Ведет ночной образ жизни. Во всех опасных ситуациях имеет привычку бросаться в ближайший водоем, плыть под водой и прятаться в зарослях прибрежных растений.

За последний год плотность популяции водяного оленя в Приморье выросла сразу в несколько раз. К апрелю в регионе зафиксировали уже около 170 особей.

Исследователи полагают, что через 10 лет олень займет до 20% территории региона.

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